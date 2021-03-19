KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
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KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı

19.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:28

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş'ta okulları ziyaret etmesi Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Törene katılanlar Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi Bakan Selçuk'un konuşması Açılışı yapılan okullara video konferansla...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş'ta okulları ziyaret etmesi

Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi

Törene katılanlar

Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi

Bakan Selçuk'un konuşması

Açılışı yapılan okullara video konferansla bağlantı

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi binası KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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