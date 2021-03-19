KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş'ta okulları ziyaret etmesi Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Törene katılanlar Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi Bakan Selçuk'un konuşması Açılışı yapılan okullara video konferansla...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş'ta okulları ziyaret etmesi
Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi
Törene katılanlar
Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi
Bakan Selçuk'un konuşması
Açılışı yapılan okullara video konferansla bağlantı
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi binası KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi ve Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz