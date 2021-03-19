KAHRAMANMARAŞ - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Kahramanmaraş'ta okulları ziyaret etmesi Bakan Selçuk'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Törene katılanlar Bakan Selçuk'un Şehit Akif Akçadağ'ın yakınları ile sohbet etmesi Bakan Selçuk'un konuşması Açılışı yapılan okullara video konferansla...