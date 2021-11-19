"Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz"

Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü.

Kıymetli milletvekilimizin ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Milletvekili

Sayın İmran Kılıç'ın vefatı

hepimizi derinden üzdü.

Kıymetli milletvekilimizin ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2021 Bizi Takip Edin

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title