"Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan Rahmet Diliyoruz"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.
KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç'ın vefatı hepimizi derinden üzdü.
Kıymetli milletvekilimizin ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Milletvekili
Sayın İmran Kılıç'ın vefatı
hepimizi derinden üzdü.
Kıymetli milletvekilimizin ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı ali olsun.
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2021 Bizi Takip Edin
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