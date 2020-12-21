KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı
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KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

21.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde matkapla mermiyi delmeye çalışan döşeme ustası ve çırağı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde döşemecilik yapan Murat T, (34) ikinci el olarak satın aldığı koltuğun içinde menşei belirlenemeyen uzun namlu silaha ait bir mermi buldu.

Murat T'nin matkapla mermiyi delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada, döşeme ustası ve yanındaki çırağı F.P. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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