Kahramanmaraş Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce ele geçirilen 130 kilogram esrarla ilgili soruşturma kapsamında Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Kahramanmaraş'ta Sait Ç, İsa Ç, Fatih B. ve Fatih A, Diyarbakır'da Bayram S. ile İbrahim Ş, Şanlıurfa'da Sefer Ç. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.