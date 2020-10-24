Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı serbest bırakıldı

24.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:32
Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dün gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya ve Kahramanmaraş'ta 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Akıncı Mustafa Destici
Magazin Binnur Kaya Halil Sezai Sinem Kobal Caner Cindoruk
Spor Babel Tisserand Ozan Tufan Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Jandarma Türk Lirası Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonunda 15 zanlı serbest bırakıldı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 17:35:06. #1.15#
title