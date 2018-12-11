Kahramanmaraş Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların ev hanımı oldukları belirtildi.