Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

19.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:50
Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik, Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski polis koleji öğrencisi olduğu öğrenilen H.A.D. (22) "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Kahramanmaraş, Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

İlgili Haberler

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haber | Isparta'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz İrem Derici Funda Eryiğit
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Milli Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 12:59:01. #1.15#
title