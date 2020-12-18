Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı
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Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

18.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:17
Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te büyük oranda uyuluyor.

Ülke genelinde 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işlek noktalarda polis ekipleri denetim yaptı.

Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehirlerde belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve altyapı çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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