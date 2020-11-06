Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimleri yapıldı
06.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:16
Son dakika haber... Kahramanmara'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Kahramanmara'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince Demokrasi Meydanı'nda toplu taşıma araçları denetlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki denetimde araçları titizlikle inceleyen ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Denetimde yolcu ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün