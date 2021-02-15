KAHRAMANMARAŞ - Köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı

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Kahramanmaraş'ta Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında yaklaşık 300 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Kahramanmaraş'ta Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında yaklaşık 300 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Kentte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından bugün okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı.

Türkoğlu ilçesinde TOKİ Şehitler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Asım Davarcı, tatilinin genellikle kitap okuyarak geçirdiğini belirterek arkadaşlarına ve okuluna kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı