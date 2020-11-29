Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:32

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine kapandı.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

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Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Gaziantep

Gaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Görevliler ve ilgili genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği azaldı.

Kilis

Kilis'te vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlaması ile Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte, yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kent merkezi sessizliğe büründü.

Atatürk Bulvarı ve Sümer Meydanı ve Saat Kulesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetim yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Malatya

Malatya'da kent merkezinde işlek cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde denetimler yaptı.

Öte yandan belediyenin temizlik ekipleri de kimsenin olmadığı caddelerde temizlik işleri yaptı.

Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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