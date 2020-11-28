Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Görevliler ve ilgili genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları uyardı.

- Malatya

Malatya'da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlamanın başlamasından önce kent merkezinde anons yaparak vatandaşları uyardı. Saat 20.00 itibarıyla işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Belediyenin temizlik işleri ekipleri, görevleri gereği çalışmalarını sürdürdü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarları boşaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

Adıyaman

Adıyaman'da da kent merkezi sessizliğe büründü.

Atatürk Bulvarı ve Sümer Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün