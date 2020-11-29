KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kent meydanında yaşanan yoğunluk Polislerin vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunması Otobüsün durdurulması ve vatandaşlara uyarıda bulunulması HES kodu sorgulaması - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan...