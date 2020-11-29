KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
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KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor

29.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:40

Kent meydanında yaşanan yoğunluk Polislerin vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunması Otobüsün durdurulması ve vatandaşlara uyarıda bulunulması HES kodu sorgulaması - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan...

Kent meydanında yaşanan yoğunluk

Polislerin vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunması

Otobüsün durdurulması ve vatandaşlara uyarıda bulunulması

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HES kodu sorgulaması - Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kentte pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı ve Kıbrıs Meydanı'nda sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Kovid-19 denetimleri sürüyor
Kovid-19 denetimleri sürüyor
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