KAHRAMANMARAŞ KORUYUCU ANNELERE 'ANNELER GÜNÜ' SÜRPRİZİ

Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için karakolda vekilin kemiklerini kırdırttım

GENÇ Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Anneler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarak kendi çocukları dışında yanlarına alıp evlatları gibi sevdikleri koruyucu anneleri ziyaret edip günlerini kutladı.

GENÇ Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Anneler Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarak kendi çocukları dışında yanlarına alıp evlatları gibi sevdikleri koruyucu anneleri ziyaret edip günlerini kutladı.

Genç Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanı Gamze Gezinir ile beraberindekiler ziyaretlerine Ayşegül-Hayati Dertli çifti ile başladı. Kızılay gönüllüleri, 4 çocuğunun dışında 2 kardeşe de 7 yıldır annelik yapan Ayşegül Dertli'ye çiçek verip Anneler Günü'nü kutladı. Gezinir ve beraberindekiler daha sonra 2 kardeşe koruyucu aile olan Yasemin-Dudu Dertli çiftini, 1'i evlatlık 2 çocuğa koruyucu aile olan Yasemin-Mehmet Kızıl çiftini, 2 kardeşe koruyucu ailelik yapan Hatice-Ayhan Köpo çiftini, son olarak da 2 kardeşe koruyucu aile olan Sakine-Hasan Merk çiftini ziyaret etti.

Koruyucu anneler Gamze Gezini ve beraberindekilere kendileri için çok özel bir gün olan Anneler Günü'nde hatırlamalarından dolayı teşekkür etti. Genç Kızılay İl Başkanı Gamze Gezinir, koruyucu annelerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini, o nedenle onları hatırlamak istediklerini söyledi. Gezinir, "Türk Kızılay ve Genç Kızılay Kahramanmaraş olarak dün, bugün ve yarının en önemli varlıkları olan annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle de anneliğin kutsal görevini büyük fedakarlıklarla yapan koruyucu ailelerimizi de ziyaret ettik. Kendi çocuklarına annelik yaptıkları gibi büyük fedakarlık gösterip koruyucu anne olan, hem kendi çocuklarına anne sevgisini gösterip hem de yanlarına aldıkları çocuklara aynı şefkati göstermeleri takdire şayandır" diye konuştu.

Aynı zamanda Kahramanmaraş Koruyucu Aile Derneği Başkanı olan Hayati Dertli ise Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, "Kahramanmaraş'ta 160 tane koruyucu ailemiz var ve bu ailelerin yanında 210 tane çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aile ve çocuk bakımında Kahramanmaraş olarak ilk sıradayız. İlimiz bu konuda çok duyarlı ve sırada bekleyen 62 ailemiz var. Diğer illere oranla Kahramanmaraş'ın koruyucu aile sayısı çok fazla" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı