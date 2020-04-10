KAHRAMANMARAŞ Koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafeteryaları soydu Koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafeteryaları soyduKAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı.

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan kafeteryaları soydu KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı. Yüzünde maskeyle adliyeye sevk edilen Yusuf Y., tutuklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda kapalı tutulan 3 kafeteryaya, kapılarını açarak giren bir kişi, 3 televizyon çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yusuf T. olduğunu tespit etti. Poliste suç kaydı bulunan Yusuf T. yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde çaldığı televizyonlardan biri ele geçirilen şüpheli, 2 televizyonu sattığını söyledi. Çaldığı televizyonları taşıma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Yusuf T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Kaynak: DHA