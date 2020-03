KAHRAMANMARAŞ KORONAVİRÜS NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMAYINCA, BESLEDİĞİ KEDİLERİ EVE GELMEYE BAŞLADI KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, lokantacı Abdurrahman Topal (71), 28 yıldır sokak kedilerini besliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, lokantacı Abdurrahman Topal (71), 28 yıldır sokak kedilerini besliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan Topal, ardından yasak gereği evden çıkmamaya başladı. Beslediği sokak kedileri ise Topal'ın evine gitmeye başladı. Topal, kedileri pencereden attığı yiyeceklerle beslemeye başladı.

Yeni Mahalle'de yaşayan 6 çocuk babası Abdurrahman Topal, 28 yıldır işlettiği lokantanın önünde sokak kedilerini besliyor. Yıllardır iş yeri dışında kendi mahallesindeki kedileri de besleyen Abdurrahman Topal, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı yasak sonrası lokantasını kapatıp evinde kalmaya başladı. Sokak kedileri ise Abdurrahman Topal'ı iş yerinde ve sokakta bulamayınca evinin yolunu tuttu. Evin penceresinden dışarı bakarken dostları olarak tanımladığı kedileri gören Abdurrahman Topal mutlu oldu. Dışarı çıkamadığı için çocuklarına et ve kemik parçası aldıran Topal, dostlarını bu defa pencereden beslemeye başladı.

'HER GÜN PENCEREDEN BESLİYORUM'

"Bizler gibi onları da Allah yaratı ve onların da bir canı var" diyen Abdurrahman Topal, ömrünce kedileri beslemeye devam edeceğini söyledi. Kedileri çok sevdiğini belirten Topal, "Sokak kedilerine 28 yıldır bakıyorum. Önceleri sokakta bakıyordum ama sokağa çıkmaya yasağından dolayı dışarı çıkamıyorum. Ben de bunlar için çocuklara et ve kemik getirtiyorum. Yaşım itibariyle sokağa çıkmam yasak olduğu için kedileri pencereden attığım et ve kemiklerle besliyorum. Evde kalıyorum ve hiç dışarı çıkmadan kedileri her gün pencereden besliyorum" dedi.

"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM"

Kedilerin her gün evin bulunduğu sokağa geldiğini anlatan Abdurrahman Topal, "Ben sokağa çıkamayınca onlar evimin önüne geliyor. Yasak başladığı günden bu yana günlük 15-20 kediyi evimin penceresinden besliyorum. Daha önce 39 kedi besliyordum. Yasak nedeniyle şimdi dostlarıma evimden hizmet ediyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA