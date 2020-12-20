KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı

20.12.2020 02:17 | Son Güncelleme: 20.12.2020 02:22

Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden kişi, seyir halindeki polis aracına çarptıktan sonra kaçarken yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kısıtlamayı ihlal eden kişi, seyir halindeki polis aracına çarptıktan sonra kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 06 BNY 702 plakalı otomobil Mağaralı Ökkeş Caddesinde seyir halindeyken ilk önce refüje ardından sivil polis aracına çarparak kaçtı.

Kent gelinde aranan otomobil bir süre sonra Fatih Mahallesi 10. sokakta park halinde bulundu.

Polis aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma yaparken, bölgede bulunan araç sahibi ve yakınlarından bazıları kazayı üstlendi.

Polisin yaptığı inceleme sonrasında kazayı Emre A.'nın (29) yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayı üstlenen Mustafa K.'ya (31) ise polise yalan beyan vermekten dolayı adli işlem yapıldı.

Araçta bulunan 3 kişiye ve aracın bulunduğu bölgeye gelen yakınlarından 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Emre A.'ya da trafik güvenliğ tehlikeye düşürmek, kazaya sebebiyet vermek ve alkollü araç kullanmaktan dolayı 1800 lira para cezası yazıldı.

Şüpheliler gözaltına alınarak, işlemler için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kısıtlamayı ihlal eden kişi polis aracına çarpıktan sonra kaçarken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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