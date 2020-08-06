Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
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Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da denetim yapıldı.

Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da KOVİD-19 tedbirleri denetimi yapıldı
06.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:36

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs, Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da denetim yapıldı.

Kilis'teki denetimlere Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Ekipler, denetimler kapsamında maske ve sosyal mesafe kurulları başta olmak üzere salgının yayılım hızının kesilmesi adına alınan tedbirleri yerinde incelendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin geniş katılımlı denetim yapıldı.

Denetimleri yerinde inceleyen Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, gazetecilere, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerin sürekli yapıldığını ifade eden Esen, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Bazı vatandaşlarımızda salgınının bittiği duygusu oluşmuştu. Bu düşünceleri değiştirmek için koronavirüs ile mücadelenin aynı şekilde devam ettiğini göstermek adına denetimlerinizi geniş katılımlı bir ekibimizle bugün de yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyorum."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de vatandaşlardan hem kendileri hem çevresindekiler için kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşlar ise denetimlerin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İş yerleri, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetimler yapılarak vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konularında uyarıldı.

Denetimlere, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen denetimlerde Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Trabzon Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nda denetimlere katılarak esnaf ile vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Esnaf ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Coşkun, herkesin hem kendi hem de başkalarının sağlığı açısından kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Toplum taşıma araçlarını da binen Vali Coşkun, hem sürücü hem de vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerini hatırlattı.

Vali Coşkun, denetimlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilde daha çok rehberlik etmek amacıyla sahada denetim yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Amacımız, bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Özellikle maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda belirlenen bu üç kurala azami derecede riayet etmelerini istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın bu duyarlılığıyla işbirliğiyle bu salgın sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırız. Sağlık için hepimiz için kurallara hepimizin riayet etmesi gerekiyor."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Şazibey Halk Pazarı, alışveriş merkezleri, taksi durakları ile toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Burada esnaf ve vatandaşlarla görüşen Güngör, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyulması çağrısında bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da da tedbirler kapsamında Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Atatürk Caddesi'ndeki vatandaşları sağlık için maske takmalarına yönelik uyardı.

Polis ekipleri de denetimlerde vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

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