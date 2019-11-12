Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı

12.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:27

Kendisini iple ağaca astı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Dün gece Erkenez Mahallesi'ndeki boş arazide ağaca asılı kişiyi görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağaçta asılı olan kişinin Murat N. olduğunu belirledi. Murat N.'nin otomobiliyle boş araziye geldiği, ardından da kendisini iple ağaca astığı saptandı. Bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Murat N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA