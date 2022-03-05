KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Cenazenin polisler tarafından omuzlarda taşınması

Şehidin özgeçmişi okunması

Cenaze namazının kılınması

Şehidin cenaze aracına konulması Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Adıyaman'ın Kahta'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenledi