Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kentte gece etkisini gösteren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Otobüs ve tırları zaman zaman bekleten bölge trafik ekipleri, araçların kontrollü geçişine izin veriyor.

Ayrıca, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kahramanmaraş-Nurdağı kara yolunda da aynı şekilde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Merkez Onikuşubat ve Dulkadiroğlu başta olmak üzere Elbistan, Nurhak, Ekinözü, Afşin, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Söz konusu ilçelerdeki çoğunluğu kırsal 200 mahalleye ulaşılamıyor.

Kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri yol açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kentte cami hoparlöründen, vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, araçla yola çıkacakların zincir veya kış lastiğiyle yola çıkması gerektiği, kış lastiksiz veya zincirsiz yola çıkanların ekipler tarafından engelleneceği anonsu yapıldı.