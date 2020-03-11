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Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel

KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktıİSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

11.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:12
KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Kaynak: DHA

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KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

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