Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü (1)

13.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:49

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: DHA