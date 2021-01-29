KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor
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KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor

29.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:32

Kahramanmaraş ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, karın keyfini yaşayan çocuklar da kartopu oynadı.

Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor
KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzze Mazi

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