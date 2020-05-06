KAHRAMANMARAŞ Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği
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KAHRAMANMARAŞ Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği

KAHRAMANMARAŞ Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği
06.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:51

Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliğiKAHRAMANMARAŞ'ın kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği

KAHRAMANMARAŞ'ın kaplıca suyuyla ünlü Ilıca Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Mahalle Muhtarı Hüseyin Kar, 365 gün 24 saat açık olan hamamların tarihlerinde ilk defa kapandığını belirterek, "Ilıca'nın böyle sessiz ve sakin olacağını rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

Antik dönemden günümüze kadar şifa dağıtan kaplıca suları nedeniyle yaz-kış Türkiye'nin dört bir yanından yerli turistlerin rotasında yer alan Ilıca Mahallesi de koronavirüsten nasibini aldı. 150 metre derinlikten çıkan şifalı sıcak sularıyla yaz-kış 24 saat açık olan hamamlar, mahalle tarihinde ilk defa kapandı. Hamamların kapanmasıyla birlikte mahalledeki tüm otel ve apartlar da boş kaldı. Cadde ve sokakları boş olan mahalledeki iş yerlerinin tamamına yakını ise kapalı durumda.

'HAMAMIN DAHA ÖNCE KAPANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Mahallenin en eski hamamlarından olan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Akbel tarafından işletilen hamamın çalışanlarından Erol Temir, koronavirüs nedeniyle hamamın 15 Mart'ta kapatıldığını söyledi. Hamamda dezenfekte ve tadilat çalışmaları yapıldığını belirten Temir, "Korona nedeniyle bu sene böyle oldu. 45 yıldır bilirim, hamamın daha önce kapandığını hatırlamıyorum. Hamam kış-yaz açıktır ve yazın Ilıca'ya 30-40 bin kişi, kışın ise 2-3 bin kişi geliyor. Korona nedeniyle bu sene böyle oldu. Ilıca'nın sokakları, caddeleri şu anda bomboş, kimse yok. Sadece Ilıca vatandaşı ve çevre köylerden gelenler var" diye konuştu.

'SOKAKLARI DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRMEDİM'

Mahallenin kasaplarından Memiş Kiraz da Ilıca'da sezonun mayıs ayında başladığını ancak koronavirüs nedeniyle hiç bir faaliyet olmadığını ifade ederek, "Normalde sezonumuz mayıs ayında başlardı, ama koronavirüs nedeniyle faaliyetimiz yok. Daha önceleri günde 5 gövde et satarken şimdi 1 gövde et satıyoruz. 35 yıldır esnafım, Ilıca'nın sokaklarını daha önce böyle bomboş görmedim" dedi.

'NORMALDE BU ZAMANLARDA DOLULUK YÜZDE 50 OLURDU'

Sinan Kiraz ise babasıyla birlikte 1990'dan bugüne kadar mahallede konfeksiyonculuk yaptıklarını, 2015 yılında da TKDK desteğiyle otel açtıklarını söyledi. Ancak otelin şu an kapalı olduğunu belirterek Kiraz, "2015'te açtık otelimizi. Bundan önceki sezonlar gayet çok güzeldi. Koronavirüs nedeniyle 11 Mart'tan itibaren her şey durdu. Otelimizi kapattık. Bu yaşıma geldim geleli Ilıca hiç böyle olmadı. Önceki senelerde bu zamanlarda Ilıca'nın doluluk oranı yüzde 50 olurdu. Şu anda Ilıca genelinde hamamlarımız, kaplıcalarımız kapalı ve otellerde hiç müşteri yok" diye konuştu.

Raif Konak da 29 yıldır Ilıca'da yaşadığını anlatarak, "Beş yıldır esnafım ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık. Bugüne kadar Ilıca'nın cadde ve sokaklarının böyle sessiz ve boş olmasıyla karşılaşmadım. Koronavirüs nedeniyle böyle bir tabloyla ilk defa karşılaştık" dedi.

'RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM'

Aynı zamanda mahallede fırınlı kasap işleten Muhtar Hüseyin Kar ise koronavirüsün kendilerini çok olumsuz etkilediğini belirtti. Kar, şunları söyledi:

"Ilıca Mahallesi'nde doğdum, 30 yıllık esnafım. Tarih böyle bir şey yazmadı, görmedi. Ilıca'nın böyle sessiz ve sakin olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Koronavirüs nedeniyle Ilıca'mız hiç yaşamadığı sakin günler geçiriyor. Koronavirüs olmasaydı Ilıca cıvıl cıvıl olurdu. Sezonumuz bu mevsimde başlardı ama Ilıca nüfusu hariç hiçbir yabancı müşterimiz yok. Termal kaplıcalarımız kış-yaz açıktı ve bu sebepten dolayı Ilıca'ya kışın ayrı yazın ayrı yerli turistlerimiz gelirdi. Koronavirüs nedeniyle hamamlarımız kapalı ve Ilıca'mız çok sakin ve sessiz. Koronavirüs nedeniyle işimiz çok düşük ve çoğu esnafımız kapalı. Ilıcalı olarak mağdur durumdayız."

KAHRAMANMARAŞ Kaplıcalarıyla ünlü Ilıca'da koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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