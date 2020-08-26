KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandı Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandıKAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 2 hektar ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Ağabeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesine, havadan 3 yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: DHA