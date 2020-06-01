Kahramanmaraş Jandarma Komutanından şehit uzman onbaşının ailesine ziyaret
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Kahramanmaraş Jandarma Komutanından şehit uzman onbaşının ailesine ziyaret

Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesini ziyaretinde, saldırının faili oldukları belirlenen 5 PKK'lı teröristin Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanından şehit uzman onbaşının ailesine ziyaret
01.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:48

Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesini ziyaretinde, saldırının faili oldukları belirlenen 5 PKK'lı teröristin Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Öksüz, merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına gelerek, annesi Gülbahar ve babası emekli mahalle korucusu Kazım Gündeş'le görüştü.

Burada şehidin ailesine, hem ziyaret için geldiğini hem de müjdeli bir haberi olduğunu belirten Öksüz, "Bekir'imizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Bu sözler üzerine şehidin ailesi duygusal anlar yaşarken Öksüz, "Allah'ın izniyle şehidimizin mekanı zaten cennetti. Şimdi o cennet olan mekanında Allah'ın izniyle daha rahat uyuyacak." ifadelerini kullandı.

Bu müjdeli haberi vermek için geldiğini vurgulayan Öksüz şunları kaydetti:

"Kanı yerde kalmadı şehidimizin. Rabbim sizlere sabır versin. Şehidimize gani gani rahmet eylesin. İntikamının alınması bizi rahatlattı. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. İnlerinde bir bir bulup yok ediyoruz. Bekir şehidimizin de böylece intikamı alınmış oldu. Onu sizler için paylaşmak için geldim."

Baba Gündeş'in tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilemesini ardından jandarma personelince Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra anne Gülbahar ve baba Kazım Gündeş ile Albay Öksüz, şehidin kabrini ziyaret edip dua etti.

Bu arada, 28 Şubat'ta, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın annesi Ayşe ve babası Hüseyin Saygılı da şehit Gündeş'in ailesini ziyaret etti.

Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 3 Mayıs'ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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