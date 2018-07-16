Kahramanmaraş İtfaiye Erleri Bu Defa Kendi Binalarında Yılan Yakaladı Hd

İtfaiye erleri bu defa kendi binalarında yılan yakaladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde birçok kez evlere giren yılanları yakalayan itfaiye erleri, bu defa itfaiye binasına girmeye çalışan yılanı yakaladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Andırın İtfaiye Grup Amirliği'ndeki itfaiye erleri, binaya bir yılanın girmeye çalıştığını gördü. Hemen yılan yakalama çubuğunu alan bir itfaiye eri, 1.5 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak su bidonuna koydu. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ev ve iş yerine giren yılanları yakalamak için mesai harcayan itfaiye erleri, bu defa kendi iş yerlerine girerken yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.