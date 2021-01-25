Kahramanmaraş İtfaiye Dağ Arama Kurtarma ekipleri zorlu görevlere hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dağ Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalma ve kaybolma ve doğal afet olaylarına karşı görevlere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Dağ Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalma ve kaybolma ve doğal afet olaylarına karşı görevlere hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Dağ Arama Kurtarma ekipleri alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilerek zorlu görevlere hazır hale getirilecek.

Bu kapsamda Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ilk eğitimini alan ekiplere arazi tanıma, kurtarma metotları gibi eğitimler verildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Kahramanmaraş'ın kış turizmin odak noktalarından biri haline geldiğini belirterek, "Bizlerde itfaiye personellerimize eğitim vererek, dünya standartlarında arama kurtarma bilgi ve becerisine sahip hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğitmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim Koordinatörü Oktay Dumankaya da verilen eğitimlerin Kahramanmaraş için önemli olduğunu, eğitimlere katkısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün