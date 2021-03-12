KAHRAMANMARAŞ - "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

KAHRAMANMARAŞ - "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"

12.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:36

-Etkinlikten detaylar Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

-Etkinlikten detaylar Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, milletlerin hayatlarında, geleceklerini etkileyen çok önemli olaylar ve şahsiyetler olduğunu belirterek, "Gençliğimizin iyi yetişmesi için bizlerin bu şahsiyetleri iyi tanımamız ve tanıtmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda her yıl 12 Mart'ı İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olarak kutluyoruz." dedi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen törene, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Afşin ilçesinde de günün önemini anlatan etkinlik düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ - 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'
KAHRAMANMARAŞ - 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'
KAHRAMANMARAŞ - 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'
KAHRAMANMARAŞ - 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Birol Güven Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:41:55. #1.16#
title