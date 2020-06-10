Kahramanmaraş İŞKUR binasında dezenfekte çalışması yapıldı Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu'nda (İŞKUR) görevli bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kurumda dezenfekte çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu'nda (İŞKUR) görevli bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kurumda dezenfekte çalışması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İŞKUR İl Müdürlüğününde görevli bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan Kovid-19 testinde sonucun pozitif çıkması üzerine kişi, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumun anlaşılmasının ardından söz konusu personelle aynı serviste çalışan 4 kişi de 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi.

Bu nedenle işlemlere ara verilen müdürlük hizmet binasında ise yoğun dezenfekte çalışması yapıldı.

Havalandırma işlemlerinin devam ettiği binanın yarından itibaren halka hizmet vermeyi sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA