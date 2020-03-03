Kahramanmaraş iş dünyasından İdlib’deki hain saldırıya ortak tepki

03.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:32

Kahramanmaraş'ın sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını temsil eden meslek kuruluşları İdlib'de yapılan hain saldırıya karşı dik duruşlarını sergilemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.