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Kahramanmaraş iş dünyasından İdlib’deki hain saldırıya ortak tepki

Kahramanmaraş'ın sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını temsil eden meslek kuruluşları İdlib'de yapılan hain saldırıya karşı dik duruşlarını sergilemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.

03.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:32
Kahramanmaraş iş dünyasından İdlib’deki hain saldırıya ortak tepki

'ın sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını temsil eden meslek kuruluşları 'de yapılan hain saldırıya karşı dik duruşlarını sergilemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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