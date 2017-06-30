Kahramanmaraş'ın Serinlik Kaynağı: Dondurma

Dünyaca ünlü olan Maraş dondurması Türkiye genelinde hissedilen aşırı sıcaklarda serinletiyor.



Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu şu günlerde serinlik kaynağı ve besin değeri yüksek olan Maraş dondurması öneriliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden dondurma yemeye gelen vatandaşların da bulunduğu kentte, dondurma sıcak havalarda serinlemek için tüketiliyor.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, dondurmanın sıcak günlerde serinletici özelliğiyle insanları ferahlattığını belirtti.



Maraş dondurmasının dünyada tanındığını ifade eden Dayısoylu, şunları söyledi:



"Dondurma işlenirken, süt bünyesindeki bütün bileşenlerini aynen olduğu gibi taşımaktadır. Dondurma özellikle sıcak iklim kuşağında yaşayan insanlar ve toplumlar için ferahlatıcı, serinletici özelliğe sahip bir gıda maddesidir. Dondurma toplumun tüm unsurlarına hitap eden bir gıdadır. En küçüğünden en büyüğüne herkesin beğenerek tükettiği bir üründür."



Kahramanmaraş'ta 3 kuşaktır dondurma üretimi gerçekleştiren işletmenin sahibi Erdal Kanbur da Maraş dondurmasının doğal olması ve besleyici değerinin yüksek olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti.



Kahramanmaraş'a gelen insanların yüzde 50'sinin dondurma yemeye geldiğini ifade eden Kanbur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaz aylarında dondurma tüketiminde büyük artış yaşanıyor. O yüzden satışlarımız Türkiye'nin illeri dışında Avrupa ülkelerinden Çin'e kadar uzanıyor. Arap ülkelerinin hemen hemen hepsinde bizim dondurmamızı görmeniz mümkün. Dondurmanın içerisine koyduğumuz süt, salep ile keçinin sütünü kullanmaktayız."