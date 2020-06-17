Kahramanmaraş'ın "parmak/sıkma peyniri" tescillendi Kahramanmaraş'ın "parmak" ve "sıkma" olarak tabir edilen peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Kahramanmaraş'ın "parmak" ve "sıkma" olarak tabir edilen peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Maraş parmak/sıkma peynirinin tescili için gerçekleştirilen başvurunun sonuçlandığı belirtildi.

Başvurunun kabulünün ardından peynir için marka tescil belgesinin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak yöresel ürünler ve lezzetlerin tescil işlemlerine aralıksız olarak devam ediliyor. TÜRKPATENT'e yapılan 'Maraş Parmak/ Sıkma Peyniri' başvurusu da onaylandı.

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre tam yağlı ve sert peynirler sınıfına giren peynirin Kahramanmaraş'ta üretildiğine dair en eski resmi kayıt 1969 yılına dayanmaktadır. Üretimden sonra herhangi bir işlem yapılmadan yenilebildiği gibi her çeşit börek ve güveç yapımında ve tuzu alınmak suretiyle tatlı yapımında kullanılabilir."

Kahramanmaraş'ta yaylacılığın olduğu kesimlerde yağ, peynir ve yoğurdun yaz-kış beslenmenin ana öğeleri olduğu belirtilen açıklamada, "Önceleri çiğ koyun veya keçi sütünden sadece yaz aylarında üretilen parmak peyniri günümüzde, inek/keçi/koyun sütlerinden veya bunların karışımından her mevsim üretilir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan müracaatlar sonucu Kahramanmaraş'a ait 14 ürünün tescillendiği kaydedildi.

Kaynak: AA