Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor
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Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor Ormanlar onlara emanet, gözler ormanlık alanlarda Kahramanmaraş'ta ormanlık arazilerin korunması ve gözetlenmesi için ekipler günün her saatinde hem drone ile havadan hem de karadan orman yangınlara karşı denetimler yapıyor.

Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor

Ormanlar onlara emanet, gözler ormanlık alanlarda

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık arazilerin korunması ve gözetlenmesi için ekipler günün her saatinde hem drone ile havadan hem de karadan orman yangınlara karşı denetimler yapıyor.

Kahramanmaraş'ın akciğerleri konumunda olan ve kentin merkezinde yer alan Ahır Dağı'ndaki ormanlık bölge 7 gün 24 saat esaslı gözetleniyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işletme şefliğine bağlı ekipler, kuzey çevre yolunun kritik noktalarında arazözlerle konumlandırılmış durumda. Ekipler hem yaya, hem de arazözlerle bölgede devriye görevi yaparken, drone ile havadan da denetimler artırıldı. Sesli komut verilen drone ile uzak noktadaki insanlara, orman yangınları konusunda da mesaj veriliyor.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarında Kahramanmaraş'ın da etkilendiğini onlarca orman yangının kısa sürede müdahale edilerek söndürüldüğünü ifade eden Kahramanmaraş Orman İşletme Şefi Durdu Mehmet Akpınar, ormanların korunması ve gözetlenmesi için çalışmalarını aralıksız yürüttüklerini söyledi.

Ahır Dağı ormanları başta olmak üzere, kent ve bölgedeki ormanları izlediklerini söyleyen Akpınar, "Daha yeşil bir Kahramanmaraş için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Orman yangınlarına karşı araçlarımızı kritik noktalarımızda Ahır Dağı'nın kritik noktalarına konumlandırıp devriyeler atıyoruz. En küçük bir duman ihbarı ya da araçlarımızdaki ekip arkadaşlarımızın fark etmesi durumunda hızlı müdahale ediyoruz. Kentimizde gerek drone ile görüntü alma, gerekse kulelerimiz ile gözetliyoruz. Meteorolojik verileri de değerlendirerek kritik zamanlarda ormanlara en yakın yerlerde konuşlanıyoruz. Kentimizde yangınsız bir sezon olmasını diliyoruz" dedi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor
Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor
Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor
Kahramanmaraş'ın ormanları hem havadan hem de karadan gözetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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