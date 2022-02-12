Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nden yapılan top atışlarıyla başlayan programda, Türk bayrağına kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Katılımcılar, kent savunmasının simge isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunlarının çaldığı davul eşliğinde Valilik Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, "Korkma" temalı kısa film gösterildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, 102 yıldan beri coşkuyla kutlanan 12 Şubat'ın ecdattan miras kalan büyük bir duygu olduğunu söyledi.

Ünal, Maraş'ta verilen destansı mücadelenin kahramanlarının o gün yaşadığı duygunun iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"O halde şu soruyu sormamız gerekiyor biz hangi duyguyu yaşatmak istiyoruz? O duygu nedir? Penceresinden kaledeki Türk bayrağının indirildiğini gördüğünde Kısakürekzade Mehmet Ali Bey, Alem-i İslam'a Hitap'ı kaleme almadan önce hangi duyguları hissetmişti? Çakmakçı Sait, kurşunun üzerine gövdesini atarken, hiçbir şekilde küçücük bir şüphe duymadan ölüme yürürken hangi duyguyu hissetmişti? Sütçü İmam silahına davrandığında hangi duyguyu yaşıyordu? Ali Sezai Efendi, Rıdvan Hoca ve şehir işgal altındayken 'Burada duramam.' deyip şehrine koşan Aslan Bey hangi duyguyu yaşıyordu? Bu sorunun cevabı çok kıymetli. Çünkü biz 102 yıldan beri bu duyguyu yaşatmak için bu kutlamaları tertip ediyoruz. Yaşatmak istediğimiz duyguyu çok iyi tanımamız gerekiyor. O duygu bağımsızlığa olan aşkımızdı. O duygu bayrağımıza sevdamızdı. O duygu, Türk'ün bu topraklarda bin yıldan beri boyun eğmeyen, baş eğmeyen dik duruşunun adıydı. O duygu cesaretti, onurdu, vakardı, bir kimsenin, bir milletin, bir ülkünün imanın kavgasıydı. O yüzden biz aslında her 12 Şubat'ta bu kahramanları hatırlarken aslında o kahramanların duygusunu hatırlıyoruz."

Her ferdi kahraman bir şehir

Vali Ömer Faruk Coşkun, Maraş'ın bağımsızlık uğruna kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canı pahasına mücadele eden, her ferdi kahraman bir şehir olduğunu belirtti.

Coşkun, şunları kaydetti:

"Maraş, 21 Ocak 1920'de başlayan ve 22 gün süren mücadelede birliği, beraberliği ve destansı mücadelesiyle Anadolu'ya cesaret veren milli direniş şuurunun oluştuğu ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının yandığı yerdir. Kahraman ecdadımız, bundan 102 yıl önce döneminin en güçlü ordularına karşı verdiği amansız mücadeleyle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek işgal kuvvetlerine geçit vermemiştir. Kahraman ecdadın torunları olarak üzerimize düşen yegane görev, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaktır. "

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kadim tarihten gelen kurtuluş destanını, genç yaşlı demeden bir bütün olarak 102 yıldan beri gururla yaşadıklarını belirtti.

Kurtuluş Haftası'nı her yıl 12 Şubat'ta farklı bir temayla taçlandırdıklarını hatırlatan Güngör, bu yıl "Korkma" temasıyla etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.,"Ya Vedud" isimli kısa film gösterimiyle devam eden etkinlikte, "Kurtuluş Destanı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Program, Abdal Halil Ağa davul zurna gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.