Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinliklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda düzenlenen programda, 4-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan programın detayları anlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'taki verilen milli mücadelenin diğer şehirlere de ilham verdiğini söyledi.

Tüm şehirlerin kendine özgü tarihi olayları, hikayeleri ve halk kahramanları olduğunu hatırlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Anadolu'da başlayan milli mücadele kıvılcımını bizim ecdadımız başlatıştır. Bu şanlı ecdadımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Her yıl Kurtuluş Haftası'nda bir tema belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl 'İstiklal İlham Verir' olarak belirlemiştik. Bu yıl ise Kurtuluş Haftası temamızı 'Korkma!' olarak belirledik. Korkma, kelimesinin bizler için anlamı çok büyük. Avukat Mehmet Ali Bey, Alem-i İslam'a Hitap Beyannamesi'nde Maraş halkına 'Korkma! üç beş Fransız seni yıldıramaz' diye sesleniyordu. Ayrıca Mehmet Ali Bey'in kaleme almış olduğu bu beyanname İstiklal Marşı'mıza da ilham vermiştir. Mehmet Akif Ersoy'da İstiklal Marşı'mıza 'Korkma!' diye başlamıştır."

Başkan Güngör, düzenlenmesi planlanan ulusal ve uluslararası etkinliklerin kentin tanıtımına ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlikler kapsamında Dünya Kısa Şalvar Güreş Müsabakasına ev sahipliği yapacaklarını aktaran Güngör, "Şampiyonayı izlemeye başta komşu illerimizden olmak üzere çok sayıda ziyaretçimiz gelecek. Birbirinden değerli sporcuların yarışacağı etkinliğin Kahramanmaraş'ımızın tanıtımında çok büyük rol oynayacağını ve şehrimizin turizm potansiyelini artıracağını düşünüyorum. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu tür büyük organizasyonların sayısını artırarak şehrimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.