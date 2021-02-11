Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları sürüyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

"İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kent protokolü daha sonra Sütçü İmam'ın türbesini ziyaret edip, karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra Şeyhadil Mezarlığında bulunan şehitlikler ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu, askerler saygı atışı yaptı.

Turan Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar da protokol üyelerinin katılımıyla ve ellerinde Türk bayraklarıyla Bahtiyar Yokuşu'na kadar yürüdü.

Burada da Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Kurtuluşun Kahramanları" konulu sergi gezildi.

Ayrıca, kentteki bir pastane işletmesi de vatandaşlara İstiklal Madalyası temalı tatlı ve dondurma ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı