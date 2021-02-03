Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı
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Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı

03.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:13
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinliklerinin tanıtımı kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinliklerinin tanıtımı kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda düzenlenen program, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan kısa film sunumuyla başladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, programda yaptığı konuşmada, Valilik, Büyükşehir ve ilçe belediyelerle birlikte Kurtuluş Haftasıyla ilgili programın oluşması noktasında gayret gösterdiklerini belirtti.

Bu sene programların salgın şartlarında icra edileceğine işaret eden Vali Coşkun, "Pandemi şartlarından dolayı istediğimiz etkinlikleri istediğimiz şartlarda yapma şansımız maalesef yok. Dolayısıyla bu kısıtlı salgın şartlarında, bu kısıtlı imkanlarla inşallah en güzel şekilde şehrimize yakışır şekilde kurtuluş haftası etkinliklerini hep birlikte kutlayacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yüz yıldır coşkuyla kutlanılan kurtuluş gününün artık 'Kurtuluş Haftası' sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Özgürlük mücadelesi veren şehirleri, ülkeleri ve toplumları önemsediklerini aktaran Güngör, salgın nedeniyle hayal ettikleri bazı planlamaları yeniden şekillendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yılki sloganımız "İstiklal İlham verir" bu son derece önemli. Çünkü Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde öncü şehir olması birçok şehre ve Anadolu'ya cesaret vermiştir. Fransızların burada durdurulması tamamen kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi yürütmüş olan Kahramanmaraşlıların bu örnek davranışı şehirlere ve Anadolu'ya ilham vermiştir. "

Etkinliklerin 5-12 Şubat'ta gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Güngör, İstiklal Madalyası'nın kişiye değil tüm şehre verildiğini hatırlatarak, etkinlikleri ağırlıklı olarak dijital platform üzerinden yapmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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