Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

11.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:52

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı için Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Müftülük Meydanı'nda başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe, İstiklal Savaşı'nda komutanlık yapan Arslanbey'in oğlu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Toğuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda mehter takımının çeşitli marşları seslendirmesinin ardından tamamlandı.

Mehmet Toğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 yıl önce Arslanbey'in harp ilanı yaparken, "Tek bir ferdimiz kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz." dediğini belirtti.

Kendisinin de Arslanbey'in oğlu olarak Maraşlılar adına bir söz verdiğini dile getiren Toğuz, "Bu ülke ve vatanın bize ihtiyacı olduğunda kanımızın son damlasına kadar akıtacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Tayfun Özbek de Türkiye'nin 25 ilinden gelen 200 gaziyle kortej yürüyüşüne katıldıklarını belirtti.

Muharip gaziler olarak şehidin ve yaralının ne olduğunu en iyi bilenlerden olarak etkinlikte yer aldıklarını ifade eden Özbek, "Kıbrıs'ta çatışırken bazı arkadaşlarımızı omzumuzda yaralı olarak, bazılarını şehit olarak taşıdık. Bugün de atalarımızın, dedelerimizin 100 yıl önce Kahramanmaraş'ımızı, Türkiye'yi, Anadolu'yu bize bahşetmişler. Kahramanmaraş'ın Türkiye'de ilk kurtulan şehir olmasından ve o ataların evlatları olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında bu akşam yapılması planlanan havai fişek gösterisi ve Kıraç konserinin, Büyükşehir Belediyesince "şehitlere saygı" için iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA