Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri başladı

03.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:52

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri, şehitler için mevlit okunmasıyla başladı.

Tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu. Çıkışta ise Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici tarafından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın bizzat içinde olduğu kurtuluş destanını ve memleketi kurtarma yönündeki öncü ruhunu hep beraber haykıracaklarını söyledi.

Kentte 100 yıl önce ortaya konan destansı mücadelenin önemine dikkati çeken Özkan, "Bu ruhun daim olması için neler yapılması gerekiyorsa, onu istişare edeceğiz. Bu ruhun gençlerimize aktarılmasını sağlayacağız. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 100. yıl etkinlikleri icra edilecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de şehir için 12 Şubat'ın çok önemli olduğunu belirterek, etkinliklerin kurtuluş gününe kadar dolu dolu geçeceğini anlattı.

Anadolu savunması için Kahramanmaraş'ın önemine işaret eden Güngör, "Ecdadımız bu toprakları bize emanet ederken, bin bir türlü zorluklar geçirdi. Anadolu'daki Milli Mücadele'nin en önemli şehirlerinden birisi de Kahramanmaraş'tır. Bu sene bizim mücadelemizin 100. yıl dönümü. Hazırladığımız programı bugün başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında akşam kortej yürüyüşü, mehteran ve havai fişek gösterisinin ardından, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde 100. Yıl Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: AA