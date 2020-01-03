Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı

03.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:24

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinlikleri kent protokolünün şehitler duvarı açılışı ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Kahramanmaraş Valiliği önünde bir araya gelen kent protokolü, ilk önce şehitlerin isimlerinin yer aldığı şehitler duvarının açılışını yaptı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne kadar Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı öncülüğünde yürüyüş yaptı.

Bu sırada da etkinlik kapsamında özel olarak ışıklandırılan tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 100. Yıl Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen kutlama etkinliklerinde yoğun katılım beklediklerini ifade eden Özkan, herkesi etkinliklere davet etti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'tan 12 Şubat'a kadar çok yoğun bir programla destansı bir bayram edasında kutlayacaklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten ve en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı 12 Şubat'tır. Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmış bir olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. En fazla katılımın olduğu, halkın bayramı dendiği zaman benim aklıma 12 Şubat bayramı geliyor. 12 Şubat denilince de Kahramanmaraş'ın bütün evlerinde ve sokaklarında halen yaşatılan o ruh gelmektedir. O ruhu çocuklarına aktarmak için yarış içindedirler. Emperyalistleri defetmiş o şerefli ataların bir müntesibi olmak, bir evladı olmanın gururunu yaşamak istiyor. Kahramanmaraş'a hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Çanakkale ve oradaki kararlılığın devamı olarak Kurtuluş Savaşı esnasında Maraş'ın kendini kurtaran bir şehir olarak tarihe geçmesinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Maraş'ın kurtuluşunun bütün Anadolu'ya moral ve can suyu olduğunu ifade eden Güngör, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız. Çünkü hemşehrilerimizin ecdadımızı daha iyi tanıması, onlara en önemli vefa borcumuzdur. Çok sayıda etkinlikte yer bulan; kurtuluş mücadelesi veren şehirler ve milletler paneli, konferanslar, sempozyumlar, şiir yarışmaları ve dinletileri, etkinlik tırı, film gösterileri, dijital sanat konteyneri, tiyatro oyunu, onlarca sergi ve daha birçok faaliyet ile hem bu şehirde yaşayan kardeşlerimizi memnun etmeyi hem de Kahramanmaraş'ımızın kurtuluş destanının, ülkemizde ve yurt dışında daha iyi bilinmesini, etki oluşturmasını hedefliyoruz."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise kentin düşman işgalinden kurtuluşunun destansı hikayesi olduğunu kaydetti.

Türk milletinin ilelebet varolmaya devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Niye devam edecektir? Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir millet ve hiçbir zaman ezmemiş, ezdirmemiş ve ezilmemiş bir millettir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, kısa film gösterimi, mehter konseri, halk oyunları gösterisi, Abdal Halil Ağa'nın torunlarının davul gösterisi yapıldı.

İl Müftüsü Celal Sergeç tarafından da şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA