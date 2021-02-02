Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bisiklet yarışları düzenlenecek
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Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bisiklet yarışları düzenlenecek

02.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:50
Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümü dolayısıyla bisiklet yarışları düzenlenecek

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kapsamında Onikişubat Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışları düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kapsamında Onikişubat Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışları düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş günü dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğünce bisiklet yarışları gerçekleştirilecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi alanından start verilecek yarışlar, 13 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

Bisiklet lisanslı sporcuların katılabileceği, öğlen 13.00'da başlayacak yarışların sonunda kupa töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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