Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor
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Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüze kadar yayımlanan çeşitli dergi, gazete ve mecmualar, tarihi konakta hem geleneksel hem de dijital ortamda muhafaza ediliyor Kahramanmaraş'ta Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyetin...

Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor

Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüze kadar yayımlanan çeşitli dergi, gazete ve mecmualar, tarihi konakta hem geleneksel hem de dijital ortamda muhafaza ediliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüze kadar yayımlanan çeşitli dergi, gazete ve mecmualar, tarihi konakta hem geleneksel hem de dijital ortamda muhafaza ediliyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Turan Mahallesi'ndeki tarihi konak restorasyonu yapılarak kentin kültürel hazinesinin korunması için hizmete sunuldu.

Kahramanmaraş Kültür Tarih Araştırma Konağı, coğrafyaya özgü her türlü bilgi ve belgenin sürdürülebilir bir koruma programıyla korunmasını ve ilgililerin kullanımına sunulmasını amaçlayarak tasarlandı. Konakta yer alan kıymetli belgeleri hem dijital ortamda hem de geleneksel ortamda muhafaza ediliyor.

Kentin tarihi ve kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan konak, hafta içi her gün ziyaretçilerini ağırlayacak.

Konağın yetkilisi Mirsad Fırtına, "Eserlerin her birinin bir nüshası konağımızda sergilenmektedir. Bu sergide; Osmanlı döneminden günümüze kalmış el yazma eserler Arapça, Osmanlıca, Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkmış gazete-dergi, kitap, resimli mecmuaların nüshaları konakta sergileniyor. Eserlerin telif hakları gözetilerek elektronik ortamda da çoğaltılıyor ve ziyaretçilere sunuluyor. Kıymetli eserlerin ender nüshasını kültür ve edebiyat şehri olan Kahramanmaraş'ın ortaya koymuş olduğu yazmalara, faydalanacakların belirli metotlarla erişimi sağlanacak ve koruma altında bulunan eserlerin bilimsel araştırmalarda referans teşkil etmesi sağlanacaktır. Restore edilmiş olan konağın standart ziyaret prosedürü ile işletilmesi araştırma amacıyla gelen ziyaretçilerin ağırlanması için planlandı" dedi.

Arşiv niteliği taşıyan Kahramanmaraş'a ait yazılı, görsel ve video kayıtları konakta araştırmacıların tarafından incelenip yeniden gün yüzüne çıkartılıyor.

Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor
Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor
Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor
Kahramanmaraş'ın kültürel hazinesi bu konakta korunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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