Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

25.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:35

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu öncesi Yedikuyular mevkiinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu öncesi Yedikuyular mevkiinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Ahır Dağı'nda kış turizminin yeni adresi Yedikuyular kayak merkezinde hummalı şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede ticari ve turistik faaliyetinin artması için bedestek ve çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yeni yol güzergahlarında konforlu sürüş yaşatacak.

Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Fahriye Evcen Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:37:44. #1.14#
title