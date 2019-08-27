"Kahramanmaraş'ın Karadenizi"nde fındık hasadı

27.08.2019 12:29

Kahramanmaraş'ın doğasıyla Karadeniz'i andıran Kalekaya köyünde yetiştirilen fındığın hasadı yapılıyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kalekaya köyündeki fındık hasadından 90 ton rekolte bekleniyor.

Bölgede fındık tarımının geliştirilmesi için Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde çalışma yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünden de destek alıyor.

Halihazırda bin dönümde yapılan fındık üretiminin 2 bin dönüme çıkarılması hedefleniyor. Karadeniz fındığından daha iri olan Maraş fındığı, yöre halkının temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar buralara belki de dokunulmamış ama Valiliğimiz nezdinde Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında, kırsaldaki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve refah düzeyinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 5 yerleşim biriminde toplamda bin dekar fındık bahçemiz var." dedi.

"Eskiden doğada kendiliğinden yetişiyordu"

Araştırmalar yapılarak bölgede fındık üretiminin geliştirildiğini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Eskiden doğada kendiliğinden yetişen fındıklar vardı. Daha sonra değişik metotlar kullanılarak üretim geliştirildi. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün burada yaptığı tespitlerinde olumlu görüşleri var. Bizim gayemiz buradaki birim alanından alınan verimi artırabilmek. Orman Bölge Müdürlüğümüzün de bir projesi var. Fındık fidanları dikiliyor ve 3 yıl sonra köylerimize kura usulü dağıtılıyor. Gelirini de köylüler alıyor. Bu metodu uygulayarak buradaki bin dönüm alanı 2 bin dönüm alana çıkarmayı hedefliyoruz."

Kahramanmaraş'ta fındık yetiştiğinin çok bilinmediğini ve duyanların şaşırdığını ifade eden Bozkurt, "Hakikaten farklı bir güzellik ve farklı bir olay. Çiftçilerimizin yanında olacağız ve onlara maddi manevi destek vererek fındık alanlarımızı genişleteceğiz. Bu yıl 80-90 ton arasında rekolte bekliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın 'mikro klima' dediğimiz alanları Karadeniz olacak inşallah. Karadeniz'de yetiştirilen ürünün burada da yetişeceğini ümit ediyoruz. Fındık, yöre halkına katkı sağlayarak köyden kente değil, kentten köye dönmesine de vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Buradaki fındık biraz daha iri ve yassı şekilde"

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar da bölgede Karadeniz'de olmayan farklı fındık genotipine rastladıklarını kaydetti.

Akar, "Buradaki fındık biraz daha iri, yassı şekilde. Yörede de zaten 'Ayı fındığı' diye adlandırılıyormuş. Ondan biz bitki ve meyve örnekleri alarak inceleme yapacağız. Buradaki fındığın ekonomik anlamda ne kadar önemli olduğunu tespit edeceğiz ve gerekirse ıslah çalışmaları yapacağız. Kalekaya Mahallesi iklim özellikleri açısından Karadeniz'e çok benziyor." şeklinde konuştu.

Mehmet Biricik de 30 yıldır fındık üreticiliği yaptığını aktararak, "Burası Kahramanmaraş'ın Karadenizi olarak bilinir. Fındığımıza rağbet var. Almanya ve Hollanda'ya kadar fındık gönderiyoruz. Her yıl fındık köyümüze büyük bir katkı sağlıyor. Bölgemizde kivi dahi yetişebiliyor." dedi.

Fındık Hasat Günü

Öte yandan bölgede fındık üretiminin geliştirilmesi amacıyla Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilk kez Kalekaya Mahallesi'nde "Fındık Hasat Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünde görevli ziraat mühendisleri, fındık üreticilerine çeşitli konularda bilgi verdi.

Kaynak: AA