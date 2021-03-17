Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

17.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:57
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Göksun'un yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Göksun-Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkisinde, birçok aracın kaldığı yolda ulaşım yapılamıyor.

Araçlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, trafik ve Karayolları ekiplerinin, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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