Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
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Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler

21.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:31
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler

KAHRAMANMARAŞ'ta, suyunun kaynağı ve rengi hakkında gizemini koruyan, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz, kışın da ayrı bir güzellik oluşturuyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta, suyunun kaynağı ve rengi hakkında gizemini koruyan, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz, kışın da ayrı bir güzellik oluşturuyor. Suyun etrafını beyaz bir gelinlik gibi çeviren kar, Yeşilgöz'de kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kahramanmaraş-Göksun Karayolu üzerinde, şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile insanları kendisine hayran bırakıyor. Çevresindeki ağaçlarda baharla birlikte açan çiçek ve yapraklarının yazın yemyeşile dönmesi, sonbaharda sarıdan pembeye kadar birçok renge bürünen Yeşilgöz, kışın da yağan karla beyaz bir örtüyle kaplanınca ayrı bir güzel oluştu.

Kimine göre yeşil, kimine göre mavi, kimine göre de turkuaz renge sahip olan suyun çevresindeki kar, doğasıyla adeta cennetten bir köşe olan Yeşilgöz'ü gelin gibi süslüyor. Karla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.GİZEMİ ÇÖZÜLEMİYORYeşilgöz, sadece doğasıyla değil, bugüne kadar çözülemeyen iki gizemi ile de insanları kendisine hayran bırakıyor. Bu gizemlerden biri, 20 metre derinlikteki obruktan çıkan suyun rengi. Suyun renginin; kimileri çevresindeki ağaçlardan, kimileri derinliğinden, kimileri ise güneş ışınlarının suya düşüş açısından kaynaklandığını söylüyor ancak bugüne kadar ortaya bilimsel bir kanıt konulamadı.Diğer gizemi ise suyun kaynağı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği'nden (ASPEG) 16 kişilik bir ekip, 2008'de bu gizemin peşine düştü. Ekip, Yeşilgöze dalış yaptı ancak suyun kaynağını tespit edemediği için gizemi çözemedi.İTFAİYECİLER 135 METREYE KADAR GİDEBİLDİYeşilgöz'e son olarak 2018'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Ekibi dalış yaptı. Etrafının mesire alanı olması, pikniğe gelen kişilerin suya düşmesi halinde nasıl bir yerde arma yapacaklarını görme adına dalış yapan ekip, suyun içinde anlatılanlardan çok daha fazlasıyla karşılaştı. En derin noktasında dahi suyun çok berrak olduğunu fark eden ekip, 20 metre derinliğe indikten sonra 135 metre uzunluğunda eğimli bir mağaraya girdi ve mağarada derinlik 47,5 metreye ulaştı ancak daha fazla ilerleyemedi. 135 metreden sonra ne olduğu, suyun nereden geldiği, kaynağında Yeşilgöz'deki gibi başka bir obruk olup olmadığı ekip için soru işareti olarak kaldı.

Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler
Kahramanmaraş'ın gizemli cennetinde kartpostallık görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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