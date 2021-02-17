Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesine coğrafi işaret tescili
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Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesine coğrafi işaret tescili

17.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:21
Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesine coğrafi işaret tescili

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şekerleme olarak üretilen "fıstık ezmesi" için coğrafi işaret aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şekerleme olarak üretilen "fıstık ezmesi" için coğrafi işaret aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fıstık ezmesi coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesiyle kentin onaylanmış ürün sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, tescillenen fıstık ezmesinin şekerleme pazarında rağbet gördüğü belirtildi.

Fıstık ezmesinin yapımında boz iç fıstığın kullanılırken, yapım aşamalarının Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi ve kentin geleneksel gastronomisinde yüzlerce yıl önceye tarihlendirilmesi dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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