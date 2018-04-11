Kahramanmaraş'ın Endemik Bitkileri Objektiflere Yansıdı

Fotoğraf sanatçısı Arif Avize'nin hazırladığı "Bu Şehrin Çiçekleri Vardı" isimli kişisel sergi Kahramanmaraş Piazza AVM'de açıldı.

Fotoğraf sanatçısı Arif Avize'nin uzun hazırlıklar sonucu oluşturduğu serginin açılışını, Kahramanmaraş İl Kültür Müdürü, Seydihan Küçükdağlı davetlilerle birlikte gerçekleştirdi. Bölgenin endemik bitkilerine ait fotoğrafların görücüye çıktığı sergide, hüznün simgesi "Ters Lale" çiçeğine ait fotoğraflar görsel şölen sundu.

AVM'nin zemin katında açılan sergide Sanatçı Arif Avize'nin objektifine yakalanan birçok nadide bitkiyi ilk kez fotoğraflarda gören ziyaretçiler en çok hüznün simgesi "Ters Laleye" ilgi gösterdiler. Avize, Anadolu coğrafyasının yüksek rakımlarında yetişen Ters Lale'nin kışın kısa sürmesi nedeniyle erken açtığını kaydetti.

"Bu Şehrin Çiçekleri Vardı" adlı sergisi 15 Nisan'a kadar gezilebilecek. - KAHRAMANMARAŞ